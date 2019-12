Dour: les riverains contre la démolition de l’église du Monceau

Les riverains d’Elouges vont interpeller le bourgmestre concernant la démolition de l’église du Monceau lors du conseil communal de Dour de ce mardi. La proposition de démolition partielle a pourtant été approuvée au conseil communal d’octobre malgré une opposition complètement défavorable.

Une démolition partielle où il ne restera plus que cinquante centimètres de mur et un espace de mémoire pour le public : les riverains disent non ! Suite à l’approbation de la démolition de l’église du Monceau de la rue du Commerce pour en faire un parc commémoratif avec les vestiges, plusieurs riverains se sont manifestés.