Fin du centre Alpha à Quiévrain: «un sentiment d’injustice!»

Nous vous en parlions dans notre édition de ce mardi. Quiévrain vit des heures difficiles d’un point de vue financier. Le budget de la commune accuse un trou d’environ 600.000 euros. En conséquence, des mesures drastiques vont devoir être prises. La première d’entre elles est la fermeture de deux structures: la maison d’accueil «Le Baby Bivouac» et le centre d’alphabétisation «l’Alpha».

Jeudi dernier, le couperet est tombé pour les deux formatrices du centre d’alphabétisation. « Ma collègue et moi, nous avons été convoquées dans le bureau de la direction. On nous a annoncé que le centre allait fermer et que nos contrats qui arrivent à terme le 30 décembre n’allaient pas être reconduits, » explique Marie Godfroid, 39 ans. « On ne s’attendait vraiment pas à ça.