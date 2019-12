Baudour: SDF, Marjorie squatte une maison sociale avec ses filles

Une jeune femme squatte depuis quelques jours, avec ses deux enfants, une maison sociale appartenant au Logis Saint-Ghislainois. Elle a même installé ses meubles. Marjorie explique qu’une porte arrière était ouverte. Un cas moins rare qu’on ne le croit, fait remarquer le président du Logis.

C’est une petite maison à Baudour, dans une des cités sociales du Logis Saint-Ghislainois. Pas si petite, d’ailleurs : séjour, cuisine, trois chambres, salle de bain, cave et grenier, garage et jardin. Certes, elle a besoin d’un bon coup de peinture, mais le carrelage est bon et les châssis sont neufs.