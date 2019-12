Centre Arthur Nazé: l’ONE attend des infos

Jacqueline Galant, députée-bourgmestre de Jurbise, a interrogé ce mardi la ministre Linard, en commission de l'enfance et de la santé au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au sujet du centre Arthur Nazé. Ce centre de santé intercommunal (Colfontaine et Quaregnon) a de gros problèmes: les locaux sont devenus inutilisables et la gestion administrative laissait à désirer. Nous reviendrons prochainement sur son avenir car des solutions sont en train d’être mises en place. En attendant, voici la réponse de la ministre, qui a refait l’historique du centre Arthur Nazé.

Jacqueline Galant (MR) a d’abord rappelé que les visites médicales n’étaient plus organisées au centre de santé Arthur Nazé et que l’ONE (office de la naissance et de l’enfance) avait suspendu ses subsides.