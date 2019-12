Foot (P1): Rachid El Barkaoui, premier renfort de Pâturages

Rachid El Barkaoui portera la vareuse de Lesquin pour la dernière fois face aux Francs Borains, en amical, ce mercredi soir. Le Français prépare son retour en Belgique puisqu’il s’est d’ores et déjà lié à Pâturages jusqu’en fin de saison.

Dernier, mais pas résigné, Pâturages compte se renforcer et mettre toutes les chances de son côté pour réaliser un deuxième tour fructueux et obtenir son maintien en fin de saison. L’équipe dirigeante du Standard a déjà entamé ses grandes manœuvres et tient même son premier renfort hivernal, un joueur qu’elle avait déjà tenté d’attirer l’été dernier : Rachid El Barkaoui !