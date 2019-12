Mons:100 repas offerts aux démunis par le restaurant Masu

À l’approche des fêtes, les initiatives fleurissent pour permettre aux personnes défavorisées de réveillonner ensemble. Cette année, le restaurant montois Masu cuisine et offre 100 repas pour l’ASBL Solidarité SDF & personnes démunies de Mons.

« Pour bien terminer l’année, notre restaurant Masu s’inscrit dans un projet solidaire, une journée dédiée aux personnes en situation précaire et aux plus démunis. Un projet qui a été pensé par l’ASBL Solidarité SDF & personnes démunies de Mons, et qui a pour but d’offrir un bien-être à ces personnes durant quelques heures », explique Sullivan Pischetola, l’un des cuistots.