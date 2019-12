Dour: la rue aux tuyaux défectueux a finalement été asphaltée

Après plus d’un an de travaux, la rue Aimeries à Dour a fait peau neuve. Les ouvriers viennent de poser la dernière couche de tarmac. Un doute se posait à cause des tuyaux défectueux. Finalement, la technique de chemisage a été choisie pour leur réparation.

« Nous avons asphalté la rue Aimeries à la demande du collège communal. La dernière couche a été mise et la route est maintenant praticable complètement. Les riverains peuvent ainsi utiliser la voie pour les fêtes sans avoir de souci », explique le chef de chantier.