Marche: le Lensois Vandendaul va allier fond et vitesse en 2020

On reverra encore Daniel sur les routes entre la capitale française et l’Alsace. - D.R.

Daniel Vandendaul, le marcheur athlétique lensois, ne fait pas son âge. À 66 ans, il en a toujours 20 dans la tête. C’est lui qui le dit, et ses adversaires ne peuvent que confirmer. De fait, cet état d’esprit lui permet de soutenir régulièrement la comparaison avec des concurrents plus jeunes. Et ce n’est pas près de s’arrêter!