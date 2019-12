Mons-Bo: voici le classement de nos hôpitaux, du + cher au - cher

Les suppléments d’honoraires demandés par les hôpitaux sont de plus en plus importants. C’est la conclusion du dernier baromètre de la Mutualité chrétienne. Dans la région de Mons-Borinage, par contre, Epicura et le CHR Mons-Hainaut ont baissé le montant de leurs suppléments d’honoraires. Ces derniers restent malgré tout interpellants. La différence de tarif est énorme entre une chambre commune et une chambre particulière.

La Mutualité chrétienne (MC) a publié ce lundi son nouveau grand baromètre hospitalier qui décortique les tarifs pratiqués par les hôpitaux belges. La conclusion de cette étude est simple : les suppléments d’honoraires pour les patients qui séjournent en chambre individuelle explosent. Ils ont augmenté en un an de 4,7 %, en plus de l’inflation.