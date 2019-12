Foot: l’avenir de Christ Bruno à Flénu sera décidé cette semaine

La trêve hivernale ne pouvait pas mieux tomber à Flénu, où le comité va se réunir et analyser les causes de l’échec vécu lors de la seconde tranche. Seul Horrues présente un pire bilan…

Quelle énorme déception. Après son succès à Honnelles, voici deux mois et demi, Flénu n’y arrive plus et reste sur un « 4/27 », soit un bilan de relégable, qui ruine une saison qu’il avait imaginée bien différente.