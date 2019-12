Foot: le Montois Adrien Saussez a franchi un cap à l’Union

Si l’Union Saint-Gilloise tient la baraque défensivement, c’est, en partie, grâce à Adrien Saussez. Le portier montois enchaîne les bonnes prestations et dégage une sérénité déconcertante. Depuis son arrivée à Saint-Gilles à l’été 2016, sa progression fut constante.

Rassurant. Décontracté. Déterminé. Depuis l’entame de la saison, Adrien Saussez a une nouvelle fois franchi un palier dans sa carrière. Débarqué à Saint-Gilles il y a quatre ans, le portier n’a jamais cessé de progresser, devenant une valeur sûre entre les perches de l’Union. « Pourtant, chaque année, je dois me battre pour cette place, on ne me l’offre pas », précisait-il.