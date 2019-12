Laura et Mila meurent à Ghlin: la maman au tribunal ce lundi

L'ouest du pays : Très nuageux à couvert avec un peu de pluie ou de la bruine. Le centre : Encore temporairement très nuageux avec quelques pluies. Ensuite, généralement sec, mais toujours une nébulosité importante. Le sud et l'est du pays : Le temps sera sec avec de nombreux nuages d'altitude et la possibilité d'une éclaircie.

15h 9°C 6 km/h 17h 9°C 8 km/h 19h 8°C 12 km/h 21h 8°C 13 km/h