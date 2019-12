Par Photos et vidéos Éric Ghislain

C’est ce samedi midi, au café Les Armes de Nimy, qu’un hommage a été rendu à Daniel Paolo, 58 ans, beaucoup plus connu sous le nom de Tony. Cela fait effectivement 50 ans qu’il fait de la musique et de la trompette. Tony, très connu dans la région, se produit dans les carnavals, cavalcades et autres événements festifs.