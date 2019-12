3e édition du Grand Huit à Mons: réunion publique le 16 janvier

La Ville de Mons s’associe à la Fondation Mons 2025 pour annoncer la relance du projet de territoire «Grand Huit» dès avril 2021. Le Grand Huit est un événement artistique et culturel mais surtout une aventure humaine durant laquelle huit territoires du Grand Mons se mettent à vibrer grâce aux événements organisés par les citoyens eux-mêmes. Depuis sa création en 2015, alors que la ville était Capitale Européenne de la Culture, le succès du Grand Huit repose sur le talent et le dynamisme des habitants et artistes locaux.

Si vous souhaitez prendre part à cette 3e édition, rendez-vous lors d’une séance d’information qui se tiendra le 16 janvier 2020 à 18h30 à la Maison Folie.