Frameries: bâtiment neuf et un procédé novateur pour RubberGreen

En février 2017, RubberGreen a failli tout perdre dans l’incendie qui a ravagé son usine. Mais l’entreprise framerisoise, qui fabrique des produits à base de caoutchouc recyclé, s’est parfaitement relancée. Installée dans ses nouveaux locaux depuis octobre, elle ambitionne de faire passer sa production de 2.500 à 10.000 T grâce à de nouvelles machines et à un procédé expérimental de revalorisation du caoutchouc.

RubberGreen est spécialisée dans le caoutchouc composite. « On a une activité de recyclage : on récupère des déchets de pneus d’avion de Bridgestone, entre autres, et des déchets en fin de vie de nos propres fabrications, qu’on déchiquette et « regranule » nous-mêmes.