Un jeune pilote de quad belge perd la vie en France

L'entièreté du pays : Temps sec avec de larges éclaircies. est : D'abord des averses avec risque d'orage et des rafales jusqu'à 85 km/h et localement plus sous les averses. Localement risque d'orage. Ensuite, quelques éclaircies et sec.

09h 7°C 18 km/h 11h 7°C 21 km/h 13h 8°C 23 km/h 15h 8°C 24 km/h 17h 6°C 19 km/h 19h 5°C 20 km/h 21h 5°C 19 km/h