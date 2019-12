Pour la toute première fois, la grande Parade de Noël RTL s’est invitée dans la cité du Doudou, ce samedi. Dès 18h30, le cortège magique et féerique composé d’une vingtaine de chars et de centaines de comédiens a défilé dans les rues du centre-ville pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Le train du Pôle Express et char du Père Noël ont fait sensation, tandis que la fanfare Bel RTL et ses petits lutins ont fait bouger le public. Le cortège était clôturé par le mythique camion Coca-Cola…