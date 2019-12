D3 amateurs: un CS Brainois revanchard face à Quévy-Mons

Si l’arrivée de Thierry Blindenbergh fut un facteur déclencheur du réveil du CS Brainois, la régularité de certains éléments le fut tout autant.

À l’image d’un Julie Pête qui est indéboulonnable depuis dix matches. Depuis le 6 octobre dernier et la réception de Ganshoren, le médian n’a en effet plus manqué une minute ! « C’est satisfaisant d’avoir une telle confiance de la part du staff », se réjouissait-il. « La concurrence est féroce dans l’axe médian, nous forçant à nous donner tant et plus sur la pelouse.