Par Photos et vidéos Eric Ghislain

Photos et vidéos EG

C’est ce vendredi, à midi, que la traditionnelle élection de Miss et Mister Cougnole 2019 a eu lieu au sein du café No Maison. C’est devenu un événement immanquable sur la Grand-Place de Mons au mois de décembre. Cette année, c’est Véronique et Sylvain qui ont été couronnés.