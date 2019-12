C’est officiel, les tours du Coq à Jemappes seront démolies

Les habitants des tours de la cité du Coq à Jemappes ont reçu une lettre de Toit & Moi leur annonçant la démolition future des tours. Le conseil d’administration de la société a approuvé cette décision ce vendredi matin. Le relogement des locataires actuels, la déconstruction des tours et la réaffection du site sont déjà prévus et font l’objet de la plus grande attention, souligne le président du conseil d’administration, John Joos.

Les tours de la cité du Coq à Jemappes -190 appartements- vont être démolies. À vrai dire, les habitants du quartier observaient depuis des mois que les appartements vides le restaient ; ils n’étaient plus reloués par Toit & Moi.