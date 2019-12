Jogging: Michel Verdebout donnera son ultime commentaire à Roisin

La «voix des foulées» Michel Verdebout donnera son dernier commentaire ce dimanche (10h) dans le cadre d’une nouvelle course organisée à Roisin, «La Volte Face». L’occasion est belle de remonter le temps avec l’ancien prof de français tournaisien, grand fan de sport dans tous les sens.

Les Honnellois savent faire et se faire plaisir, notamment dans le monde de la course à pied qui, toute l’année, profite à l’envi des parcours et paysages des Hauts-Pays. Là-bas, on court depuis toujours. La région, nourrie par le bien nommé challenge des « Belles du Haut-Pays » propose un long calendrier de belles randos pédestres, en courant, en marchant.