Le dossier de «home jackings» Hakimi/Pauwels jugé mercredi!

Ce lundi, la chambre du conseil renvoyait Stéphane Pauwels, Farid Hakimi et les 25 autres suspects devant le tribunal correctionnel, après l’appel du parquet fédéral. La date de la première audience du procès vient de tomber.

Stéphane Pauwels et les 26 personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel dans le dossier de « home jackings » seront jugés dès mercredi prochain, le 18 décembre. L’information est rapportée ce vendredi matin par nos confrères de la DH. L’audience aurait lieu à Charleroi et non à Mons, où le dossier avait été traité jusque-là.