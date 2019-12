Pas de nouvelles actions au CHR Mons-Hainaut dans l’immédiat

La direction du CHR Mons-Hainaut et les représentants syndicaux du personnel ont eu ce jeudi après-midi une longue discussion qui se poursuivra encore ce vendredi. Elle devrait aboutir à une proposition écrite que les syndicats soumettront lundi au personnel en assemblée générale. Pour l’heure, il n’est pas question de nouvelles actions de grève.

Le personnel du CHR Mons-Hainaut (c’est-à-dire les cliniques Saint-Joseph à Mons et de Warquignies) craint que l’absorption du CHR dans le groupe Jolimont, qui deviendra effective au 1er janvier, ne leur fasse perdre certains avantages au passage. Il s’agit des éco-chèques (250 € par an) et de la prime du samedi (sursalaire de 50 %).