Le recyparc de Wasmuël n’est pas près de rouvrir!

Deux semaines déjà que le parc à conteneurs de Wasmuël est fermé, à la suite d’un incident causé par des usagers sans gêne. Et il n’est pas près de rouvrir! On a appris ce jeudi que le blocage perdurerait au minimum jusqu’à la fin de l’année. Et ensuite, rien n’est sûr!

Les citoyens qui fréquentent habituellement le recyparc de l’Hygea à Wasmuël (Quaregnon) sont obligés de s’adresser ailleurs depuis deux semaines. Le parc à conteneurs est fermé... Et, contrairement à ce que laissaient espérer les autorités la semaine dernière, il n’est pas près de rouvrir ! Pour l’heure, une seule chose est sûre : le parc ne rouvrira pas ses grilles cette année.