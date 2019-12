Baudour: un projet de 18 maisons et 5 apparts fait réagir

Un projet immobilier fait parler de lui à Baudour, entre la rue Maréchal et la rue des Hauts Monceaux. Le promoteur aimerait y construire 18 maisons, un bloc de 5 appartements et un hangar. Les riverains ne l’entendent pas de cette oreille et ont rédigé deux pétitions. Prise entre deux feux, la commune devra se prononcer prochainement sur le projet.

L’enquête publique s’est terminée pour le vaste projet immobilier de la rue des Hauts Monceaux et de la rue Maréchal, à Baudour. Sur place, les riverains sont opposés au projet, trop grand à leur goût. Ils ont même fait deux pétitions. Il faut dire que dans ce petit quartier villageois, toutes les maisons ne sont pas raccordées à l’égout.