Procès Buizingen: voici ce que dit le jugement de 175 pages

Est du pays : Très nuageux avec des périodes de pluie. Ensuite, temporairement plus sec. En fin de nuit, de nouvelles averses à partir de l'ouest. Le vent diminuera en force. Hauteurs ardennaises : Périodes de neige. Ensuite temporairement plus sec. En fin de nuit, de nouvelles averses de neige. Moitié ouest du pays : Nébulosité variable et temporairement plus sec. Plus tard, de nouvelles pluies et averses à partir de l'ouest. Le vent diminuera en force.

06h 6°C 12 km/h 08h 6°C 23 km/h 10h 5°C 28 km/h 12h 6°C 30 km/h 14h 6°C 29 km/h 16h 6°C 27 km/h 18h 6°C 25 km/h 20h 5°C 22 km/h 22h 5°C 21 km/h