Foot (P1): à 43 ans, Hocine Chebaiki prend son pied au Rœulx

« Même si je ne voulais plus d’un rôle de leader, il m’a rattrapé... » - C.F.

Le Rœulx sur le podium! Ne cherchez pas plus loin la bonne surprise du premier tour en P1. Ceci dit, vu de l’intérieur, et selon Hocine Chebaiki, le parcours de l’Athletic Club n’a rien d’illogique. Arrivé en juin, l’ancien Dragon ne regrette absolument pas son choix. Et se fait un plaisir d’expliquer comment son équipe figure parmi les bons élèves.