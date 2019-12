Faux titres de séjour à Mons: «J’ai juste joué le médiateur»

Ce jeudi reprenait le procès des faux titres de séjour, une vraie arnaque lancée autour des demandeurs de titres de séjour à Mons. Deux fonctionnaires du service des étrangers se retrouvent d’ailleurs sur le banc des prévenus. On attendait beaucoup de l’intervention de Loyamba, ce jeudi. Est-il le meneur, le provocateur d’une association destinée à se faire de l’argent sur le dos des demandeurs d’asile à Mons? «Mais non, affirme-t-il. Je suis intervenu en fin de course, pour sauver les meubles». Son nom intervient pourtant dès le début de la période infractionnelle, en septembre 2015.

Dernières plaidoiries, ce jeudi matin, dans le dossier des escroqueries, faux et usage de faux au service des étrangers de la Ville de Mons. On attendait beaucoup de l’intervention de Loyamba. Il passe pour être le provocateur d’une association de malfaiteurs destinée à se faire de l’argent facile sur le dos de malheureux demandeurs d’asile… Le tribunal est resté sur sa faim.