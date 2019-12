Air Games, la course de 5 kilomètres sur structures gonflables, rempile pour une 3e saison avec 14 obstacles au lieu de 10. L’événement passera à Mons en septembre 2020.

La course Air Games est devenue un rendez-vous à la fois sportif et ludique. Le concept made in Belgium se compose de :

• un parcours de 5 km parsemé de modules gonflables géants, parfois motorisés et/ou glissants

• un échauffement déjanté donné par les coachs professionnels