Dante Brogno, le coach du RFB, a été approché par Seraing!

Il ne faut plus s’étonner de rien dans le milieu! Cette saison, tout baigne pour le RFB, en phase avec ses ambitions sous la conduite de Dante Brogno. Au FC Seraing, par contre, le classement ne colle pas avec les objectifs. De là à ce que la direction liégeoise approche le coach boussutois, moins d’une semaine avant l’ultime rendez-vous de 2019, qui plus est, il y a une marge. Et pourtant…

Cinquième à 15 longueurs de Deinze, leader en D1 amateurs, le FC Seraing a remercié Christophe Grégoire, ce lundi, après la défaite face au RWDM. Le jour-même, ou presque, les dirigeants du Pairay se lançaient à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et ils ont songé à Dante Brogno. Le technicien carolo ne manque pas d’atouts, il est vrai.