Lens: un poulailler et un potager collectifs

Le CPAS de Lens lance son tout premier «plan de cohésion sociale». Une liste de projets distribués sur trois grands axes: le droit à la formation et au travail, manger sain et équilibré, et l’accès aux nouvelles technologies pour les aînés. Au programme: des ateliers, du soutien scolaire mais aussi la mise en place d’un potager collectif et d’un poulailler collectif!

Le CPAS lensois présente son tout premier plan de cohésion sociale : « Les communes ont droit à un plan de cohésion sociale depuis 2008. À Lens, ça n’a jamais été fait. Mais quand j’ai vu que les subsides étaient conséquents, j’ai rentré un projet et il a été accepté », explique Noémie Paillot, présidente du CPAS.