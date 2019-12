12/12 05:00 → 12/12 09:00

En fin de nuit prochaine et demain à l'aube, on note un risque de formation de plaques de glace. Ce risque est limité et localisé. Les régions qui sont les plus concernées sont d'une part les hauteurs ardennaises où les températures deviendront légèrement négatives à l'aube après le passage des averses, et d'autre part la partie ouest du pays où le développement d'éclaircies et une relative diminution du vent en cours de nuit pourraient aussi conduire les températures à des valeurs proches de 0 degré par endroits.