Quévy: utiliser les résidus agricoles dans la cosmétique!

Le projet «AgriWasteValue» est lancé ce mercredi au domaine viticole du Chant d’Eole à Quévy. L’objectif du projet est de transformer les sous-produits et résidus agricoles en composés bioactifs. Explications.

Les sous-produits et résidus issus de la viticulture et de l’arboriculture sont des ingrédients naturels et locaux prometteurs. La transformation de ces sous-produits est au cœur du projet « AgriWasteValue ». Le lancement était organisé ce mercredi à Quévy en présence de spécialistes des secteurs concernés.