Plusieurs incidents perturbent la circulation ce mercredi matin, particulièrement dans le Hainaut. Voici l’Info trafic de ce mercredi 11 décembre !

PROVINCE DE LIÈGE

N86 fermée à Aywaille

Un accident impliquant un camion s’est produit peu avant 07h30 sur a Nationale 86 à hauteur d’Aywaille, au niveau de la borne kilométrique 03.

Un camion se trouve en travers de la route et un poteau est couché au sol.

La chaussée est fermée.

Ralentissements sur la E25

Comme chaque jour, des embouteillages se forment à 07h40 sur la E25 en direction de Liège.

La circulation est perturbée entre Embourg et Chênée.

Embouteillages sur la E40

Entre Barchon et l’échangeur de Loncin, de gros ralentissements s’étaient déjà formés à 07h45. Le trafic est un peu perturbé entre Barchon et Cheratte. Plus loin, à partir de Herstal, la circulation est fortement ralentie, jusqu’à l’échangeur de Loncin.

PROVINCE DU HAINAUT

N567 fermée à Mellet

La Nationale 567 est fermée dans les deux sens, entre les bornes kilométriques 01 et 02 à hauteur de Mellet, normalement jusqu’à ce jeudi.

La chaussée est fermée à cause d’un bâtiment instable qui sera démoli dans les prochains jours.

Une déviation locale est mise en place.

Accident à Ville-sur-Haine

Un accident s’est produit à hauteur de la borne kilométrique 47.2 de la E19 à Ville-sur-Haine, en direction de Bruxelles.

La bande de droite est obstruée.

Objet sur le Ring de Mons

Un objet se trouve sur le Ring de Mons, entre les bornes kilométriques 03 et 02, en direction de Jemappes.

La situation est dangereuse. Cet objet à déjà causé la crevaison de pneus de plusieurs véhicules !

► Les objets étaient enlevés à 07h20.

Arbre sur la chaussée

Un arbre est tombé sur la chaussée de la E429, juste avant la sortie « Lessines », en direction de Bruxelles.

► À 06h30, il semblerait que la chaussée soit dégagée.

BRUXELLES ET BRABANT

Embouteillages sur la E40

À 07h25 ce matin, rejoindre Bruxelles en venant de Liège était compliqué. En plus des ralentissements habituels sur la E40, vous perdez 16 minutes supplémentaires entre Haasrode et le Ring de Bruxelles. Le trafic est quasiment à l’arrêt.

Ces embouteillages provoquent aussi des files sur la E314, en venant de Louvain vers la E40.

Accident sur le Ring

Un accident s’est produit vers 07h50 sur la Ring de Bruxelles, à hauteur de Wemmel, en direction de Vilvoorde.

Perte de chargement sur la N25A

Un véhicule a perdu son chargement sur la Nationale 25A à hauteur de Corroy-Le-grand, en direction de Nivelles.

Un échafaudage se trouve sur la chaussée. Le passage y est difficile, ce qui provoque des files.