Lens:6 logements sociaux doivent voir le jour, rue de la Fontaine

Six logements sociaux et des emplacements de parking pourraient voir le jour dans la rue Fontaine à Regrets à Lens, d’ici 2020. Une enquête publique vient d’être lancée à la demande de la société athoise de logements de service public, l’Habitat du Pays Vert.

Le projet, porté par l’Habitat du Pays Vert et estimé à 630.000 euros, consiste en la création de deux logements 4 chambre et de quatre logements 2 chambres dans la rue Fontaine à Regrets, à l’arrière de la maison communale de Lens et dans le prolongement du parc à conteneurs.