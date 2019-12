Mons: des maisons intelligentes pour les seniors

Un domicile sécurisé et adapté pour permettre aux personnes âgées de vivre chez eux le plus longtemps possible, en toute sérénité. C’est le concept «Octapi», inventé par Gregory Lenoir. Le Montois et son idée ont été sélectionnés parmi les projets que l’accélérateur de start-up «Digital Attraxion» va financer et coacher pendant les mois à venir.

« Permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps dans leurs habitations au lieu d’aller en maison de retraite » : voilà comment Gregory décrit son concept « Octapi ». L’habitué du monde des seniors a créé sa start-up face au souhait souvent répété des aïeux de rester le plus longtemps à leur domicile.