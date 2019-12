Roy Lichtenstein star de l’année culturelle 2020 à Mons

Mons prend la réjouissante habitude de monter -chaque année désormais, et non plus un an sur deux- une grande expo, d’envergure internationale, capable d’attirer un large public. En 2020, la star des cimaises montoises sera Roy Lichtenstein (l’autre roi du pop art, après Andy Warhol, déjà exposé au BAM en 2013). Les photos aériennes de Yann Arthus-Bertrand seront un autre temps fort de l’année. La présentation de la saison a été l’occasion pour Nicolas Martin d’affirmer sans détour sa volonté de contrôler davantage les institutions culturelles.

La ville de Mons a présenté ce mardi le programme de ses expositions et musées en 2020. Son programme et aussi sa politique. Nicolas Martin a dit et répété sur le ton le plus ferme, à cette occasion, sa volonté de coordonner et contrôler de plus près les acteurs culturels actifs sur Mons et subsidiés en partie par la ville.