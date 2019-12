Se marier à l’église coûtera 25% de plus en 2020!

10/12 01:00 → 10/12 09:00

Cette nuit, quelques averses de neige pourront encore se produire par endroits en Ardenne (provinces de Liège et du Luxembourg). Une couche de 1 ou 2 cm pourra se former au-dessus de 500 m. De plus, le ciel se dégagera et le vent faiblira, ce qui favorisera un net refroidissement. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits, mais ce sont surtout les plaques de glace qui pourront rendre les routes glissantes sur tout le pays.