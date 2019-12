Pour Françoise, la famille c’est sacré. Ce samedi, elle a accueilli 11 enfants et 18 adultes pour fêter la Saint-Nicolas. Après la fête, il a fallu ranger la maison de haut en bas. Épuisant! La Seneffoise, aujourd’hui âgée de 44 ans, a eu la joie d’avoir pu rassembler ses propres petits-enfants qui sont actuellement au nombre de sept. L’aîné a 10 ans. La cadette a 11 mois. Dans cette famille, on ne roule pas sur l’or. Pourtant, avec son mari Bruno, Françoise s’est toujours arrangée pour donner le principal à ses quatre enfants et ses sept petits-enfants: une maison accueillante, une table bien garnie et des surprises à la Saint-Nicolas. La vie n’a pourtant pas fait que des cadeaux à Françoise. Mais elle l’affirme haut et fort: elle ne regrette rien.