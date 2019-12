Quatre candidats de Mons-Bo en finale de Top Model International!

Le dimanche 19 janvier prochain, le célèbre Lido de Paris accueillera la finale du concours Top Model International. Jusque l’année passée, ce concours s’appelait Top Model Belgium. Mais il s’internationalise de plus en plus et devient l’un des plus prisés par les aspirants modèles. Son organisateur, le Ghlinois Jérémy Urbain, en a bien pris conscience.

Il est loin, le temps où des castings avaient lieu dans les galeries commerçantes aux quatre coins du pays avec une demi-finale à l’espace Magnum à Colfontaine et la finale à Mons Expo. Le concours s’était ensuite exporté vers Charleroi, puis était revenu une année à Mons-Hainaut, avant de rejoindre la ville lumière pour la finale. Quant aux demi-finales, elles étaient organisées à Anvers.