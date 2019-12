Hainin: nouvel élève suisse et calendrier de l’avent très spécial

À l’heure des enquêtes PISA et des comparaisons entre élèves de nos écoles belges, tous régimes linguistiques confondus, avec ceux des pays voisins, se pose-t-on la question du bonheur à l’école? Du plaisir d’apprendre et de vivre en groupe, en société et ainsi faire de nos chères «têtes blondes» les citoyens responsables de demain? Vouloir leur donner le plaisir de quitter la maison familiale le matin pour se rendre dans des lieux d’apprentissages et rentrer le soir après avoir appris et maîtrisé tant de choses avec plaisir, n’est-ce pas le plus fondamental?

Cette année, le degré moyen de l’école communale de Hainin organise un calendrier de l’Avent assez particulier et original que nous explique la titulaire Mme Maria Spinelli. « Il y a un mois, je suis dans une grande surface et je découvre un calendrier de l’avent. Je me suis dit pourquoi ne pas faire cela dans ma classe ?