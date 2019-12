Basket: Mons-Hainaut entame la seconde phase par un carton

La déception de la coupe de Belgique semble oubliée à Mons-Hainaut, qui s’est aisément imposé à Liège (53-90).

Mons n’est pas tombé dans le piège du Country hall. Lorenzo Giancanterino, l’ex-enfant du club liégeois, résumait bien la rencontre. « En démarrant fort dans le match, on a assuré l’essentiel », déclare le Montois. « Nous avons gagné chez les Liégeois en dominant tout le match, sauf le second quart-temps et ce n’est pas acceptable. »