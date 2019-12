D3 amateurs: le duo Heddadji-Henry, l’arme fatale de l’USGTH

L’USGTH a beaucoup changé depuis sa défaite sur la pelouse du CS Brainois, lors de son baptême du feu en D3 amateurs, voici trois mois et demi.

Plus mature, plus rodée, plus efficace, moins naïve, elle s’est remise sur les rails en transformant le stade Saint-Lô en forteresse imprenable. « Cinq victoires et un nul lors de nos six dernières rencontres à la maison ! », souffle Tidjani Heddadji, l’attaquant saint-ghislainois.