D3 amateurs: humilité et efficacité, les nouvelles armes du RAQM

Le RAQM est en mode rouleau compresseur depuis un mois et demi et veut faire de Pont-à-Celles, en crise de résultats, sa prochaine victime…

La série en cours de six matches sans défaite, dont quatre victoires, a remis Quévy-Mons en selle. Le voilà à trois points du podium, à six du leadership détenu par Ganshoren et Jette, dont il vient justement de se défaire. Tout est relancé. Ce RAQM-là, tonifié par sa surprenante jeune garde, a retrouvé ses valeurs d’humilité, de générosité, d’engagement.