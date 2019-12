Mons: pas de prison pour l’agresseur du patron du Chin-Chin

Deux ans d’emprisonnement, sursis probatoire pour Claudy, sursis simple pour Salvina. Voilà les peines infligées par le tribunal de Mons suite à l’agression, préméditée, aussi grave que gratuite, que ces deux quadragénaires ont organisée et perpétrée sur Valéry, patron du bar le Chin-Chin à Mons. Âgé de 49 ans à l’époque, ce dernier a perdu à vie l’usage de son œil gauche. Dans son jugement, le tribunal s’est montré convaincu par la plaidoirie de Me Karim Itani, qui a plaidé que cette agression était préméditée. En son temps, Claudy a purgé un mois et demi de préventive.

L’action se déroule le soir du mercredi 23 mai 2018 – les prémisses du Doudou. Dans son jugement, la présidente Virginie Bury revient sur les témoignages recueillis auprès des clients du bar cette soirée-là – et aussi sur celui du couple à l’origine du drame.