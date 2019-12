Cuesmes: la galère de Corinne, lourdement handicapée

Une aberration sur toute la ligne. C’est par ces mots que Serge Leveque résume la situation qu’il vit aux côtés de Corinne, son épouse, qui a été touchée en 2010 par un accident vasculaire cérébral. Un exemple? Quand il a changé de véhicule voici quelques mois, on lui a d’abord refusé une aide pour aménager celui-ci «parce que la loi avait changé...» Mais il y a plus surprenant.

Ce 3 décembre était la journée internationale des personnes handicapées. « Entre cette journée et celle du pull de Noël qui a lieu le 20 décembre, devinez celle dont on parlera le plus dans les médias ? », ironise Serge Leveque.