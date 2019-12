Boussu: ils ont tourné un film contre le harcèlement scolaire

Une première expérience pour ces élèves. - COM

Une dizaine d’élèves du premier degré de l’école des Aumôniers du travail de Boussu se sont transformés en acteurs amateurs pendant toute une journée. Ils ont joué des scènes de harcèlement scolaire dans leur cour de récréation. Le court-métrage sera diffusé le 19 décembre prochain. Le but: sensibiliser sur ce phénomène qui se répand de plus en plus dans les écoles.