Mons: La Carterie déménage et se modernise

Autre nouveauté dans le piétonnier: La Carterie vient de déménager. Situé dans le milieu de la rue piétonne pendant 22 ans, le magasin prend désormais place dans le haut du piétonnier, en face de l’ancien Celio, au numéro 23.

« J’ai saisi l’opportunité », explique la propriétaire de l’établissement Véronique Dethy. « Le magasin est beaucoup mieux situé, proche de la Grand’Place. On pourra bénéficier du passage. Et la cellule est bien plus grande. Les clients sont plus à l’aise et peuvent circuler avec des poussettes. La marchandise est mieux mise en valeur et je sais proposer plus de produits.