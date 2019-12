Foot: à Gosselies, le Symphorinois doit oublier la suffisance

Cette saison, le rendement des Chiconniers à l’extérieur laisse clairement à désirer. Le constat est cependant à relativiser: s’ils réussissent plutôt bien face aux ténors (succès à Tournai, partage à Walhain), c’est surtout chez les mal lotis que les Bleus coincent.

De fait, en cinq déplacements, à Wavre, à Pont-à-Celles, à Braine-le-Comte, à Saint-Ghislain et à Schaerbeek, ils n’ont empoché que deux unités ! « Et encore, à Wavre, nous avons égalisé à la 92e ! », rappelle Pascal Buntinx. « C’est plus psychologique qu’autre chose. Nous avons tendance à prendre ces matches à la légère.