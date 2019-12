Fuite de gaz à Asquillies (Quévy): la situation sous contrôle

Haute Belgique : Nébulosité abondante avec des périodes de pluie. Les nuages bas resteront nombreux et pourront parfois réduire la visibilité L'ouest du pays : Ciel fort nuageux et temps graduellement plus sec. Le centre : Ciel couvert avec des périodes de pluie.

15h 6°C 24 km/h 17h 6°C 29 km/h 19h 6°C 33 km/h 21h 7°C 34 km/h